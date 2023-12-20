Иерархи католической церкви в Казахстане запретили благословлять гомосексуальные пары

Согласно тексту обращения, "такое благословение прямо и серьезно противоречит Божественному Откровению и непрерывной двухтысячелетней доктрине и практике Католической Церкви"

АСТАНА, 20 декабря. /ТАСС/. Архиепископ-митрополит Римско-католической архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане Томаш Пэта обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой отозвать разрешение о благословении однополых пар, предупредив, что в архиепископии принято решение о запрещении благословения подобных пар.

"В духе епископской коллегиальности мы просим папу Франциска отменить разрешение благословлять пары с неканоническим статусом и однополые пары <...> Мы призываем и запрещаем священникам и верующим архиепископии Пресвятой Марии в Астане получать и практиковать любые формы благословения пар с неканоническим статусом и однополых пар", - говорится в обращении архиепископии, опубликованном изданием Catholic Herald. Документ подписали архиепископ и епископ-помощник Афанасий Шнайдер.

Согласно тексту обращения, "такое благословение прямо и серьезно противоречит Божественному Откровению и непрерывной двухтысячелетней доктрине и практике Католической Церкви". Иерархи считают, что подобное благословение "является серьезным злоупотреблением Пресвятым Именем Божиим, поскольку Его имя призывается при объективно греховном союзе прелюбодеяния или гомосексуальной деятельности".

В архиепископии в Астане воздержались от комментария в связи с опубликованным обращением.

В понедельник Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры сообщила, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых", но это не означает таинство брака. Как уточняется в распространенном документе, "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса". Таким образом, благословение разрешается "вне литургического обряда". Как поясняется, для составления документа привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с Папой Римским Франциском, который подписал текст.

В Казахстане насчитывается около 182,6 тыс. католиков, что составляет примерно 1,3% всего населения. Значительное число католиков в республике являются потомками польских и немецких переселенцев.

В новость была внесена правка (19:25 мск) - приводится с уточнением формулировки в заголовке, верно - гомосексуальные пары.