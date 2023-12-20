В ЮАР завершилась проводившаяся под землей забастовка шахтеров

Забастовщики требовали от компании Impala Platinum Holdings Limited перевода на их банковские счета части доходов шахты, а также немедленных выплат из пенсионного фонда

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Около 2 тыс. шахтеров завершили незаконную забастовку на платиновом руднике на севере ЮАР в районе города Рюстенбург и после трех дней нахождения под землей в забоях поднялись наверх. Об этом сообщил местный телеканал ENCA.

"Мы приняли решение подняться на поверхность, - заявил представитель забастовщиков Лаки Моротсене. - Мы все еще ждем ответа на свои требования от управляющей компании". По его словам, шахтеры были вынуждены закончить проводившую 72 часа подземную акцию из-за угрозы голода.

Забастовщики требовали от компании Impala Platinum Holdings Limited (Implats), которая владеет платиновым рудником, перевода на их банковские счета части доходов шахты, а также немедленных выплат из пенсионного фонда. В свою очередь компания заявила, что любому из участников незаконной забастовки может быть предъявлено уголовное обвинение. Все работы на шахте были прекращены три дня назад.

В нынешнем году в ЮАР получила распространение новая форма незаконных забастовок, когда шахтеры в течение длительного времени остаются под землей, требуя выполнения своих требований. В основном они касаются повышения зарплат, предоставления бесплатных медицинских страховок, отставок руководителей шахт. Инициаторами подобных акций стали новые профсоюзы, которые пытаются утвердиться на наиболее доходных шахтах и рудниках ЮАР.