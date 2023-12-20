В Самарской области окажут помощь матери участницы СВО, обратившейся к Путину

Губернатор региона Дмитрий Азаров уточнил, что есть дополнительные потребности в оказании медпомощи и коммунальных вопросах

ТАСС, 20 декабря. В Самарской области окажут помощь матери участницы СВО Юлии Березы, которая обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии с просьбой о содействии в оформлении льгот. Губернатор области Дмитрий Азаров связался с матерью военнослужащей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Дмитрий Азаров в тот же день связался с матерью Юлии Татьяной Николаевной, поинтересовался, какие вопросы волнуют женщину, спросил, в чем требуется помощь от региона, и заверил, что решение будет найдено в самое ближайшее время. Договорились о медицинской помощи и санаторно-курортном лечении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре с губернатором женщина рассказала о помощи со стороны социальных служб региона. "Это еще одно подтверждение, что семьи военнослужащих на особом счету. В разговоре с Татьяной Николаевной мы выявили дополнительные потребности - некоторая медицинская помощь нужна, некоторые коммунальные вопросы. Мы, конечно, уже приступили, рад слышать, что уже все происходит. Хочу сказать, что такое же внимание ко всем обращениям, которые поступили от моих земляков на прямую линию президента", - цитирует Азарова пресс-служба.

В пресс-службе сообщили, что военнослужащая записала видеообращение, в котором поблагодарила власти Самарской области за решение ее вопроса.

На прямую линию президента России Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, дозвонилась младший сержант Юлия Береза. Ее вопрос касался содействия в оформлении льгот, предусмотренных для участников СВО, которые ей необходимы, в первую очередь, для поддержки матери, проживающей в Самарской области. Сама Юлия в мае прошлого года стала добровольцем СВО.