В Новгородском кремле открылась фотовыставка "Семья Героя"

Идея экспозиции принадлежит губернатору Новгородской области Андрею Никитину

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Семья Героя", посвященная семьям участников специальной военной операции, открылась в Новгородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Фотовыставка организована совместными усилиями. Помог Технологический колледж, студенты которого - парикмахеры и визажисты - импровизировали над образами женщин. Фотохудожник Марк Назаров подарил новгородкам фотосессию", - отмечается в сообщении.

В торжественном открытии фотовыставки "Семья Героя" принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, которому принадлежит идея экспозиции, а также бойцы СВО, которые сейчас находятся в отпуске.

"Вы очень сильные женщины. У меня к вам будет одна просьба: вы никогда не стесняйтесь и обращайтесь, сообщайте, когда вам нужна поддержка. Мы очень хотим помочь", - сказал глава региона участницам фотовыставки.

Около 20 женщин из Великого Новгорода и различных районов области согласились принять участие в проекте и рассказать свои истории. Их мужья и сыновья уехали в зону проведения специальной военной операции в конце 2022 года.