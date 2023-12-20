Эксперты: сборник о единстве русских и украинцев можно внедрять в преподавание истории

В него вошли уникальные исторические свидетельства, относящиеся к различным историческим эпохам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев", созданный Росархивом совместно Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) в том числе на основе статьи президента РФ Владимира Путина, можно использовать в преподавании истории для студентов и школьников. Такое мнение выразили создатели сборника на его презентации.

В апреле Федеральное архивное агентство и Российский государственный гуманитарный университет выпустили сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев. Документы". Издание представляет собой хрестоматию архивных документов, раскрывающих основные тезисы известной статьи В. В. Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Думаю, без этих документов, уникальных документов, сегодня невозможно двигаться вперед в изучении российско-украинских отношений в целом, специальной военной операции, преподавать студентам. Это уникальный опыт, который накоплен нашими историками, архивистами. Я думаю, что сегодня чрезвычайно важно нам иметь в виду эту работу в преподавательской деятельности", - сказал на презентации ректор РГГУ Александр Безбородов.

В сборник вошли уникальные исторические свидетельства, относящиеся к различным историческим эпохам. В том числе новгородские берестяные грамоты XI-XII веков, граффити в соборе Святой Софии в Киеве, фрагменты переписки патриархов, русских царей, иностранных королевских особ, а также ряд других документов, охватывающих времена Киевской Руси, периода раздробленности, Единого царства и имперской России.

"Это же базовая основа - документы и основы представления о нашем прошлом. Историки опираются на эти документы, чтобы создать картину прошлого. Для преподавателей, которые преподают историю для студентов и, конечно, для учителей, и от этого идет нить к школьникам. Это работа серьезная, она иллюстрирует статью Владимира Владимировича Путина об общности судеб украинцев и русских. <…> Особенно важны те материалы по тем регионам, которые сейчас вошли в состав РФ", - отметил в беседе с ТАСС президент РГГУ Юрий Пивовар.

Руководитель Росархива Андрей Артизов добавил, что в книге объективно показывается картина сложных тысячелетних отношений между братскими народами. "Фактически это один народ под названием "русский народ", но в составе русского народа есть великороссы, есть белорусы, есть малороссы. Три ветви, когда-то единые. Показывается правда, и через правду надо, не уходя от сложных вещей, объяснять людям, почему так случилось", - считает он. Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский подчеркнул посыл сборника: дискуссии на исторические темы нужно вести на основании "профессионального анализа документов".