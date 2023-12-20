Последствия непогоды 15 декабря признали в ДНР региональной чрезвычайной ситуацией

Указ главы республики Дениса Пушилина распространяется на 10 муниципалитетов

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому последствия непогоды 15 декабря отнесли в разряд региональной чрезвычайной ситуацией. Документ опубликовали на сайте Пушилина.

"Постановляю отнести ситуацию, возникшую 15 декабря 2023 года на территории Донецкой Народной Республики вследствие прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений (сильные гололедно-изморозевые отложения), к природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", - говорится в указе.

Документ распространяется на городские округа Горловки, Донецка, Макеевки, Снежного, Тореза, Амвросиевского, Волновахского, Старобешевского, Тельмановского, Шахтерского муниципального округа.

Руководителем ликвидации ЧС назначили первого зампреда правительства ДНР Андрей Чертков.

15 декабря Минэнерго России сообщало, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс.

18 декабря сообщалось, что почти 129 тыс. потребителей остаются без электроэнергии в ДНР из-за непогоды.