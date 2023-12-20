В Улан-Удэ завершили монтаж временного водовода после коммунальной аварии

Как заверили в пресс-службе "Водоканала", в ближайшее время холодная вода поступит во всю распределительную сеть Октябрьского района

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Рабочие завершили монтаж временного водовода для обеспечения жителей Октябрьского района Улан-Удэ водой. Об этом сообщил журналистам директор МУП "Водоканал" Дмитрий Скакалин.

"Завершены работы по монтажу временного водопровода, сейчас начато заполнение системы. В круглосуточном режиме продолжатся работы по ремонту основных водоводов", - сказал он.

В пресс-службе "Водоканала" уточнили, что заполнение системы холодного водоснабжения по временному водоводу началось в 23:20 (18:20 мск). В ближайшее время холодная вода поступит во всю распределительную сеть Октябрьского района.

Утром в Улан-Удэ произошла авария на водозаборе, задействованном в снабжении ресурсом Октябрьского района города, где проживает около трети населения столицы Бурятии - около 200 тыс. человек. Причиной аварийной ситуации стало обрушение правой нитки трубопровода диаметром 1 м. В нескольких кварталах городские службы организовали подвоз воды.

На месте ЧП работает 5 аварийных бригад, задействовали 20 единиц спецтехники. К ночи температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до -30 градусов.