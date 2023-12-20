Школьники Заполярья в 2024 году смогут платить в транспорте бесконтактными браслетами

С помощью девайса учащиеся также смогут покупать еду в школьных столовых и проходить на территорию образовательного учреждения

МУРМАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Школьники Мурманской области смогут расплачиваться бесконтактными браслетами в транспорте или использовать их в качестве идентификации для прохода на территорию образовательных учреждений. В начале 2024 года министерство цифрового развития планирует начать тестировать браслеты на практике, сообщила ТАСС заместитель губернатора Мурманской области - руководитель цифровой трансформации региона Мария Гаврилова.

"Готовое цифровое решение у нас уже есть, к концу этого года мы утвердим необходимые законодательные моменты, и уже в 2024 году планируется, что у школьников Мурманской области будет возможность пользоваться бесконтактными браслетами, которые привязаны к Единой карте жителя региона", - сказала Гаврилова.

Она пояснила, что бесконтактные браслеты - дополнительный сервис Единой карты жителя Мурманской области, браслеты удобней для детей в использовании, их тяжелей потерять, особенно младшеклассникам, при этом браслеты обладают полным функционалом ЕКЖ.

"Школьники смогут расплачиваться этими браслетами в транспорте или покупать себе еду в школьных столовых, а также использовать в качестве идентификации для прохода на территорию школы. В начале 2024 года мы планируем уже протестировать браслеты в использовании", - уточнила Гаврилова.

Единая карта жителя Мурманской области выпускается с октября 2022 года в виде нефинансовых и финансовых пластиковых карт, с помощью которых можно расплачиваться в транспорте, магазинах, а также получать соцподдержку и скидки у партнеров проекта. Все финансовые карты создаются на базе платежной системы "Мир", что позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на одну карту.

Как отмечал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в регионе всего за год существования проекта выдали уже более 45 тыс. карт. Наиболее популярным сервисом остается транспортное приложение, которое помогает экономить на проезде. При оплате разового проезда обучающимся предоставляется скидка - 50% по городу и 60% - на пригородное сообщение.