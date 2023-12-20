Третий международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в сентябре 2024 года

Его снова организуют во Владивостоке

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следующий международный Тихоокеанский театральный фестиваль организуют во Владивостоке в сентябре 2024 года. Об этом сообщил актер, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов на стенде Приморского края в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

"Мне радостно что этот международный Тихоокеанский фестиваль прижился, что его уже ждут. Мы очень готовимся. Вот прямо сейчас мы готовим план фестиваля на следующий год, который состоится в сентябре", - сказал Миронов.

II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль проходил во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября. Участие в фестивале приняли коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, Кубы и Южно-Африканской Республики.

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль является частью госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, инициированной Театром наций во главе с Евгением Мироновым. Подготовку программы и проведение фестиваля Минкультуры России доверило Международному театральному фестивалю имени А. П. Чехова. Автором концепции творческой программы Тихоокеанского фестиваля являлся театральный деятель Валерий Шадрин. В 2023 году фестиваль был посвящен его памяти.