В Петербурге зажгли огни на главной новогодней елке на Дворцовой площади

Высота ели составила 25 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. На главной новогодней елке на Дворцовой площади перед Зимним дворцом в Санкт-Петербурге зажгли огни, передает корреспондент ТАСС. На торжественное действо с Дедом Морозом и Снегурочкой собрались жители города, возглавил его губернатор города Александр Беглов.

"Обязательно загадайте желания. Гуляйте на свежем воздухе, набирайтесь сил и здоровья. Приглашаю вас с родителями на каток на Конюшенной площади и на рождественскую ярмарку. Пусть наступающий год будет счастливым для вас и нашего любимого Санкт-Петербурга", - сказал губернатор.

Высота главной городской елки - 25 м, ее украшают 7 тыс. м гирлянд и 300 новогодних игрушек, макушку венчает пятиконечная звезда. Елка простоит до 14 января, после из ее ствола сделают настенные часы, которые передадут в детские социальные учреждения. Также из древесины главной новогодней ели города изготовят статуэтки, которые будут вручать победителям конкурсов "Праздничный Петербург" и "Детская новогодняя игрушка".

На Дворцовой площади 20 декабря начала работу Новогодняя почта. С ее помощью каждый желающий может бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку России. Александр Беглов тоже подписал и отправил открытку с главной площади города.

"Каждому хочется хорошо проводить 2023 год и встретить 2024-й. Поэтому приглашаю всех посетить наши ярмарки, горки, новогодние праздники во всех районах города. Мы сделали все, чтобы жителям и гостям Петербурга было хорошо, уютно и весело", - добавил губернатор.