Друзья и коллеги Александра Зиновьева намерены создать его музей и центр

Вдова философа Ольга, возглавляющая его некоммерческий "Биографический институт", поблагодарила президента РФ Владимира Путина за указ о праздновании в октябре 2022 года столетия со дня его рождения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Друзья, коллеги и единомышленники философа и писателя Александра Зиновьева рассчитывают открыть его музей под названием "Зинотека" и центр русской мысли в нем, издать полное собрание сочинений автора, а также поставить ему памятник и назвать его именем улицу в Москве. Об этом они рассказали в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной завершению символического года столетия Зиновьева.

Вдова Зиновьева Ольга, возглавляющая его некоммерческий "Биографический институт", поблагодарила президента РФ Владимира Путина за указ о праздновании в октябре 2022 года столетия со дня его рождения, спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикера Сергея Миронова - за помощь.

"Официально принятый правительственным оргкомитетом план из 35 пунктов постоянно пополнялся инициативными дополнительными праздничным событиями, перейдя далеко за оценку в 200 мероприятий", - рассказала Зиновьева.

Юбилейный год

По ее данным, в ходе празднований были выставки в Российской государственной библиотеке, научных областных библиотеках Иркутска, Рязани, Костромы, Сыктывкара, Казани, Нижнего Новгорода и множестве других библиотеках, "включая региональные районные и даже школьные". Учреждены 10 зиновьевских стипендий для студентов философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. По роману Зиновьева "Иди на Голгофу" в Академическом театре оперы и балета Республики Коми поставлен балет "Крик".

"Столетие мы, по сути, проводили на безденежье абсолютном. Как Александр Зиновьев, смеясь, называл свою логику "безгонорарной". Но если уж мы без денег это все сделали на таком уровне, с таким блеском, с таким международным резонансом - я думаю, мы могли бы воздать должное великому сыну России, если бы у нас было немного больше средств", - рассказал вице-президент "Биографического института" Алексей Блинов.

Зиновьева и Блинов поделились планами дальнейших мероприятий в честь философа. "Мы уверены, что будет создана "Зинотека" - музей Александра Зиновьева в столице нашей Родины Москве, и мы рассчитываем, что там же, под крышей "Зинотеки", будет создан центр русской мысли имени Александра Зиновьева", - рассказал Блинов.

В планы также входит издание полного собрания сочинений Зиновьева тиражом в 50 тысяч экземпляров, а в более дальней перспективе - установка памятника философу в МГУ, с которым его связывают более 60 лет работы, и наречение улицы в Москве его именем (в Костроме, на родине философа, такая улица есть).

Логик мирового класса

Профессор-исследователь факультета социальных наук Высшей школы экономики Леонид Поляков назвал Зиновьева логиком мирового класса, напомнив, что у него у него были ученики в ГДР, Финляндии, Швеции.

"Человек последовательно прошел три стадии: философ-марксист, философ-логик и философ-писатель", - рассказал Поляков. Он отметил, что Зиновьев создал жанр социологического романа. "Зиновьев - как еж колючий. Он никогда не лгал, себе в том числе", - подчеркнул профессор Поляков. По его словам, Зиновьев своей жизнью доказал, что "cреду, которая засасывает, можно преодолеть, из нее можно вырваться".

"Александр Александрович Зиновьев - подлинно народный философ России. Он вышел из русского народа, он сегодня любим и народом, и обществом, и интеллектуальной элитой", - подчеркнул Алексей Блинов. По его словам, именно Зиновьев первым предупреждал Россию, что ее конфликт с Западом пойдет "по сценарию Балкан, по сценарию Ирака".

О философе

Александр Зиновьев (1922-2006) - российский философ, социолог и писатель. Фронтовик, выпускник философского факультета МГУ. Автор трудов по логике, методологии науки, а также ряда сатирических художественных произведений - так называемых социологических романов "Зияющие высоты", "Светлое будущее", "Желтый дом", "Гомо советикус" и других.

В 1978 году вступивший в конфликт с советской властью философ был лишен гражданства СССР и выслан в ФРГ. В эмиграции начал резко критиковать Запад. В 1990 году его восстановили в советском гражданстве, а в 1999 году мыслитель вернулся в Москву, до конца дней придерживался патриотических взглядов.