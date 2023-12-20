Сейчас пассажиры перевозятся рейсами партнеров, уточнили в "Аэрофлоте"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота». При этом сам «Аэрофлот» сейчас ведет переговоры с авиавластями Китая о выполнении разовых рейсов до получения всех необходимых разрешений.

«Авиакомпания „Россия“ в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин. Сейчас пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы. Кроме того, „Аэрофлот“ ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения авиакомпанией „Россия“ всех необходимых разрешений», — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня источники ТАСС заявили, что авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. Сейчас отменены три рейса: два из Владивостока — должны были быть выполнены 18 и 20 декабря и еще один из Красноярска — 19 декабря. По данным собеседника ТАСС, планируется отмена рейса из Иркутска завтра.

Полеты «России» в Пекин из Владивостока планировалось начать с 18 декабря, продажа билетов была открыта в ноябре.