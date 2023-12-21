В России могут разрешить уволенным добровольцам лечиться в военных госпиталях

По действующему законодательству такое право есть только у военных, уволенных со службы по контракту вследствие ранения, и членов их семей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на заключение правительства РФ подготовленный им законопроект, позволяющий уволенным из добровольческих формирований гражданам проходить обследование и лечение в военно-медицинских организациях. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат предлагает внести в закон "О статусе военнослужащих" изменения, согласно которым служащие в добровольческих формированиях, получившие ранения и уволенные впоследствии из числа добровольцев, смогут проходить обследование и лечение в военно-медицинских организациях.

По действующему законодательству такое право есть только у военных, уволенных со службы по контракту вследствие ранения, и членов их семей.

Как пояснил в беседе с ТАСС Нилов, законопроект инициирован после поднятой в ходе прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина темы о неравном статусе добровольцев и кадровых военнослужаших. "Законопроект подготовлен для того, чтобы добровольцы имели возможность так же пользоваться соответствующими учреждениями, входящими в систему Министерства обороны РФ. Проект будет направлен на заключение в правительство для того, чтобы в новом году в рамках рабочей группы можно было обсудить его с учетом позиции правительства для возможной корректировки действующего законодательства", - добавил парламентарий.