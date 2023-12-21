Вильфанд спрогнозировал редкое потепление в регионах Сибири

По словам научного руководителя Гидрометцентра, это связано с Атлантическим циклоном

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Регионы Сибири ожидает потепление, связанное с Атлантическим циклоном, который редко достигает этой части России, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этот зональный процесс редко достигает континентальных регионов Сибири. А сейчас именно такая ситуация, то есть воздух Атлантики будет достигать не только европейской части России, но и Урала, и Западной Сибири, и Красноярского края. Это приведет к тому, что уже через два дня в городах Сибири температура будет приближаться к нулевой отметке", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, в пятницу температура в Омске поднимется до 2 градусов выше нуля, в Томске и Новосибирске - до плюс 1 градуса, в Красноярске потеплеет до минус 3 градусов. В Иркутске в пятницу столбики термометров покажут мороз до минус 17 градусов, а в воскресение потеплеет до минус 7 градусов.

По словам Вильфанда, к концу недели это повышение температуры дойдет и до регионов Дальневосточного федерального округа: Республики Бурятия и Забайкальского края. Согласно данным Гидрометцентра, в Улан-Удэ в воскресенье температура поднимется до минус 13 градусов, в Чите потеплеет до минус 17 градусов.