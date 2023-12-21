В Сахалинской области восстановили проезд по всем автодорогам после метели

Также возобновили пассажирское сообщение по всем направлениям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Ограничения для транспорта сняты на всех автодорогах Сахалинской области после непогоды, сообщили ТАСС в министерстве транспорта региона.

"Все ограничения сняты", - рассказал собеседник агентства.

По информации областных властей, пассажирское сообщение восстановлено по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что 20 декабря Сахалинская область оказалась под влиянием циклона. Из-за метели, ветра и плохой видимости в регионе закрыли для проезда часть автодорог, отсутствовало пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и семью районами, в аэропорту областного центра задержали ряд рейсов, часть школьников в одном из городских округов была переведена на дистанционное обучение.