Во Франции компании назначили штраф в €424 млн по делу о реализации препарата Mediator

Servier была признана виновной, в частности, в неправомерном получении разрешения на продажу этого средства от диабета

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд во Франции признал фармацевтическую компанию Servier виновной в мошенничестве и обязал выплатить в качестве компенсации €424 млн по делу о реализации смертельно опасного препарата от диабета Mediator. Об этом сообщило агентство AFP.

Компания в итоге была признана виновной в мошенничестве и неправомерном получении разрешения на продажу. В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции Servier была оправдана по этим пунктам в 2021 году. Теперь апелляционный суд назначил штраф в размере €9,1 млн. Кроме того, компания должна будет выплатить €415 млн в качестве компенсации органам социального обеспечения и компаниям взаимного страхования.

Судебный процесс начался во Франции в 2019 году. Ответчиками выступали 11 юридических и 12 физических лиц, в том числе лаборатория Servier и 9 ее филиалов, а также агентство ANSM, которое, несмотря на многочисленные жалобы и исследования, указывающие на большой вред здоровью от этого средства, запретило его продажу только в 2009 году. 29 марта 2021 года парижский суд признал Servier виновной в обмане при отягчающих обстоятельствах и непредумышленных убийствах и нанесении вреда здоровью.

С 1976 года препарат Mediator прописывали пациентам с диабетом второго типа, страдающим от лишнего веса. Хотя еще в 1971 году его основной действующий компонент бенфлуорекс, близкий по своей структуре к амфетамину, был признан Всемирной организацией здравоохранения аноректиком (снижающим аппетит), лаборатории удалось оформить Mediator именно как противодиабетический препарат. Со временем врачи начали замечать, что у тех, кто принимает средство, гораздо чаще обнаруживают легочную артериальную гипертензию и патологии сердечных клапанов.

Активную борьбу за изъятие Mediator из продажи с 2007 года вела пульмонолог из французского города Брест Ирэн Фрашон, которая опубликовала масштабное исследование о негативном влиянии препарата на сердечно-сосудистую систему. Позже появились исследования, согласно которым этот препарат стал причиной до 2 тыс. смертей (они были вызваны патологией сердечного клапана). Компания Servier признала свою вину и начала выплачивать компенсации пострадавшим. На момент открытия процесса речь шла о примерно 3,6 тыс. человек и более чем €100 млн, в итоге на рассмотрение попали 10,3 тыс. заявлений, а принимали это лекарство миллионы людей.