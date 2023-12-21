Рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском задержали на сутки из-за непогоды

По информации аэропорта Южно-Сахалинска, в центральной части острова сильный боковой ветер, обильные осадки, плохая видимость из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском (центральная часть Сахалина) задержаны на сутки из-за неблагоприятных погодных условий в центре острова, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

Согласно данным табло аэропорта, рейсы TGA-1001 и HZ-1001 задержаны с 15:30 (07:30 мск) 20 декабря. Соответственно, на такое же время отложен и обратный вылет. Однако сейчас погода в Шахтерске только ухудшается. По информации аэропорта Южно-Сахалинска, сейчас в центральной части острова сильный боковой ветер, обильные осадки, плохая видимость из-за метели. Температура воздуха в Шахтерске в утренние часы - минус 22 градуса.

Информация о количестве ожидающих пассажиров не уточняется.

В Южно-Сахалинске стоит облачная, но спокойная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в утренние часы - минус 10 градусов. Рейсы по всем остальным направлениям выполняются по расписанию. Ранее сообщалось, что 20 декабря в Сахалинской области наблюдалась метель, поэтому многие утренние рейсы были задержаны. Но все они вылетели в среду в течение дня.