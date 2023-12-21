Коренные жители Чукотки в ночь на 22 декабря встретят Новый год

Согласно поверьям, в эту ночь происходит восхождение ритуальной звезды Пэгытти на небесную сферу

ТАСС, 21 декабря. Новый год "Пэгытти" встретят коренные малочисленные народы севера (КМНС) Чукотки в ночь на 22 декабря. Этот праздник обычно проводят в кругу семьи, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Согласно поверьям чукчей, в самую длинную ночь с 21 на 22 декабря происходит восхождение ритуальной звезды Пэгытти на небесную сферу. Это звезда Альтаир в созвездии Орла. В это время КМНС Чукотки собираются на ритуальный праздник, посвященный восхождению звезды Пэгытти. Есть поверье: если встретить Пэгытти с хорошими пожеланиями, то заветная мечта в будущем году обязательно сбудется", - рассказали в правительстве региона.

Точного времени наступления этого события нет - его определяет каждая семья самостоятельно. К празднику подготовка начинается заранее: чукчи шьют пеструю одежду, тренируются перед оленьими бегами. Вечер начинается с разжигания ритуального костра с помощью специального огнива, которое есть в каждой семье. Передается это огниво только по мужской линии, и обязательно в праздничный вечер готовится священное блюдо из мяса и жира оленей. Первым чукчи угощают этим лакомством ритуальный огонь.