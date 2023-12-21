Ледяные фигуры животных Чукотки впервые появятся на площади Анадыря

В планах косторезов соорудить изо льда стеллы с символом года - драконом и с изображением Георгия Победоносца

ТАСС, 21 декабря. Фигуры из льда впервые появятся на главной площади Анадыря, планируется, что они будут представлены в виде животных из чукотского фольклора, сообщили ТАСС в мэрии окружной столицы.

"Украшением главной площади города ледяными фигурами займутся наши косторезы, они вырежут животных и птиц полуострова: моржа, оленя, ворона. Также у умельцев в планах изобразить изо льда стеллы с символом года - драконом и с изображением Георгия Победоносца <...>", - сказали в мэрии Анадыря.

Уточняется, что ледяные фигуры будут украшать праздничный городок в Анадыре впервые. Присоединиться к косторезам могут все желающие.