AP: бизнесмен из США не признал себя виновным в незаконном экспорте авиаоборудования в РФ

Дуглас Эдвард Робертсон занимает должность вице-президента торговой компании KanRus Trading

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Гражданин США Дуглас Эдвард Робертсон, проживающий в городе Олейте (штат Канзас), не признал себя виновным в сговоре с целью поставок в Россию авиационных технологий в обход американского законодательства. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Обвиняемый занимает должность вице-президента торговой компании KanRus Trading. Во вторник директор этой компании Кирилл Буяновский из Лоренса (штат Канзас) признал себя виновным в поставках в Россию авиационного оборудования через посреднические компании в Армении, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Буяновский, которому грозит до 25 лет лишения свободы, утверждает, что Робертсон помогал ему обходить американское торговое законодательство с 2020 по 2023 год.