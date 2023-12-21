"Известия": в России в 2023 году объем заготовки дров вырос на 35%

Всего россияне к началу отопительного сезона заготовили 16,2 млн куб. м древесины

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заготовка дров в России в 2023 году увеличилась на 35% и достигла 16,2 млн кубометров древесины. Об этом сообщили "Известиям" в Рослесинфорге.

К началу отопительного сезона 2023 года в России заготовили 16,2 млн куб. м древесины, что на 35% больше, чем в прошлом году, рассказали "Известиям" в Рослесинфорге. Как уточняет издание, речь идет о готовых колотых дровах, которые прошли все стадии подготовки: древесину для них срубили, вывезли из леса, распилили, накололи и просушили.

"Еще порядка 10 млн кубов выделено в виде делянок для частных лиц, где они могут напилить себе дров самостоятельно или привлечь специального подрядчика за свой счет", - подчеркнули в Рослесинфорге.

По данным сборника Росстата за прошлый год, в РФ 12% жилого фонда не имеет отопления - центрального, личного или общедомового котла. В городах 7%, а в сельской местности 17% домов отапливаются при помощи печей или электрообогревателей.

"Несмотря на то, что процесс газификации в регионах ускорен, охватил он пока еще не все населенные пункты, поэтому дрова остаются востребованным товаром, причем социально значимым", - добавили газете в Рослесинфорге. Отмечается, что больше всего дров заготавливается на северо-западе страны - там нарубили 3,7 млн куб. м. В Центральной России, Приволжье и Сибири - примерно по 3 млн, на юге России, где меньше топят дровами, заготовили только 239 тыс. куб. м, а на Северном Кавказе - 66 тыс.

"Лучшими дровами считаются дубовые, затем по качеству идут березовые, они тоже дают хороший жар, не выделяя много угарного газа, кроме того, они доступны - береза растет везде, - сообщили в Рослесинфорге. - Менее энергоэффективны дрова из осины, ольхи, сосны и ели, но у них есть и свои преимущества. Осина, например, чистит дымоход от сажи и копоти, а ольха дает хороший аромат.