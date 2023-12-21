Около 77% опрошенных россиян поддержали запрет использования телефонов на уроках

Как следует из результатов исследования платформы "Авито.Работа", в большей степени согласились с законом сотрудники сферы образования и науки, высказались против него в основном специалисты маркетинга, рекламы и PR

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 77% россиян поддержали запрет на использование телефонов в школах во время учебы, следует из результатов опроса платформы "Авито.Работа", имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Помимо активных сторонников нового запрета (38%), еще 39% опрошенных в целом согласны с нововведением и считают, что он поспособствует поддержанию дисциплины в школе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в большей степени закон поддержали сотрудники сферы образования и науки (74%), а не согласны с ним в основном специалисты маркетинга, рекламы и PR (56%).

Согласно исследованию, 31% работающих россиян твердо уверены в негативном воздействии телефонов на образовательный процесс, а 37% считают, что телефоны, скорее всего, мешают обучению. Об отсутствии вреда говорят только 28% опрошенных.

Также отмечается, что 39% опрошенных, у которых есть дети, уже самостоятельно ввели ограничения по использованию телефона.

В опросе приняли участие 7 тыс. работающих жителей страны.

19 декабря президент России Владимир Путин подписал документ, вносящий изменения в закон об образовании. Он устанавливает, что учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Исключения из этого правила будут составлять ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и другие экстренные случаи.