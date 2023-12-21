В Красноярске провели масштабный капремонт музыкальной школы

На эти цели выделили порядка 29 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. В Красноярске впервые провели капитальный ремонт музыкальной школы, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"Капитальный ремонт музыкальной школы такого масштаба проведен впервые в Красноярске за всю историю. До этого проводились лишь ремонтные работы", - сообщил собеседник агентства и добавил, что здание отремонтировали по национальному проекту "Культура".

По словам представителя министерства, на эти цели было выделено порядка 29 млн рублей, из них 20,5 млн рублей - деньги федерального бюджета. Помимо общих строительных работ специалисты модернизировали системы вентиляции и отопления, охранно-пожарную сигнализацию, компьютерные сети.

Детская музыкальная школа №12 расположена в Октябрьском районе Красноярска, образовательное учреждение было создано 36 лет назад и ведет подготовку 15 специальностям (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, цимбалы, флейта, саксофон, ударные инструменты, синтезатор, музыкальный фольклор, хоровое пение).