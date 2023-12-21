На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за аномальных морозов

Согласно прогнозу, в северных и центральных районах ожидается холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Спасатели объявили на 22-26 декабря экстренное предупреждение в центральных и северных районах Сахалина в связи с аномально холодной погодой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По прогнозу местных синоптиков, в период с 22 по 26 декабря в северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

Сейчас в южной части Сахалина облачная погода без осадков и ветра, температура воздуха - минус 10 градусов. В центральных и северных районах острова - до минус 20 градусов. В пятницу температура воздуха там упадет до отметки минус 25 градусов.