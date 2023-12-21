Из Южно-Сахалинска в Шахтерск после суточной задержки вылетел самолет

Рейс перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Самолет из Южно-Сахалинска в четверг днем вылетел в Шахтерск после суточной задержки из-за неблагоприятных погодных условий в центре острова, следует из данных онлайн-табло Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

Указано, что самолет в Шахтерск вылетел в 13:14 (05:14 мск). Обратный рейс запланирован на 15:50 (07:50 мск).

Ранее сообщалось, что из-за сильного бокового ветра, метели и плохой видимости рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском были задержаны с 20 декабря.