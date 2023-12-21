Более 60% опрошенных россиян не участвуют в розыгрышах призов

Из них 41% не доверяют организаторам, 28% не верят в удачу, а 18% считают условия розыгрышей непрозрачными, говорится в материалах медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 60% россиян никогда не участвуют в розыгрышах подарков. Среди тех, кто все же готов принять в них участие, большинство делает это ради квартиры, автомобиля или денег, свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, которые поступили в распоряжение ТАСС.

"По данным опроса, 64% опрошенных россиян не участвуют ни в каких розыгрышах. Среди них 41% не доверяют организаторам, 28% не верят в удачу, а 18% считают условия непрозрачными. У 13% из знакомых никто не выигрывал", - говорится в сообщении.

При этом 36% респондентов когда-либо участвовали в розыгрышах подарков. Из них 59% получали в качестве призов небольшие брендированные подарки, 9% - крупные, 5% - денежные, а 2% - нематериальные ценности (подписку на сервис или услугу). Четверти (25%) не доставалось ничего.

Участники опроса также назвали призы, ради которых они принимают участие в конкурсах. Так, для 47% выигрыш не важен, а для 23% повод участвовать - квартира или автомобиль, 21% - деньги, 7% - гаджеты, 2% - бытовая техника.

Большинство опрошенных (68%) доверяют розыгрышам от любимых брендов, 15% готовы участвовать в любых, 12% - только в конкурсах тех каналов или групп, на которые подписаны. Еще 5% могут поучаствовать в розыгрышах известных личностей или лидеров мнений.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 19 декабря 2023 года, в нем приняли участие более 24 тыс. интернет-пользователей.