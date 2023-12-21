На Камчатке востребованными для переобучения специальностями стали психолог и гид

Обучение в 2023 году прошли более 500 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Самыми популярными профессиями для переобучения в рамках профильного нацпроекта на Камчатке в 2024 году стали специальности психолога, бухгалтера, специалиста по закупкам и гида экскурсовода. Новые знания за счет федерального бюджета получили более 500 жителей полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В числе самых популярных и востребованных направлений для переобучения у камчатцев - психолог-консультант, специалист по закупкам, гид-экскурсовод и бухгалтер. Наиболее активной категорией в этом году стали безработные граждане - их переобучилось 170 человек. Также обучение прошли 147 жителей в возрасте 50 лет и старше, 140 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и другие категории граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году планируется продолжить обучение граждан востребованным профессиям на рынке труда Камчатского края. Также переобучение могут организовать и под заявки от работодателей.

Cтать участником проекта по переобучению в рамках нацпроекта "Демография" могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, а также безработные или находящиеся под риском увольнения граждане.