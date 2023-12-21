Россельхознадзор Приморья заявил, что треть точек общепита использует непроверенное сырье

В крае из 1 897 предприятий общественного питания в ветеринарной системе "Цербер" зарегистрировано только 1 221 предприятие

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Только две трети предприятий общественного питания в Приморском крае использует проверенные продукты питания и зарегистрированы в ветеринарной системе "Цербер", рассказал ТАСС глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович. Всего же в регионе почти 1,9 тыс. предприятий общепита.

"Согласно сведениям, предоставленным территориальным управлением Роспотребнадзора, в Приморском крае официально зарегистрировано 1 897 предприятий общественного питания. Вместе с тем в компоненте системы контроля качества и безопасности продукции "Цербер" из данного количества зарегистрировано всего лишь 1 221 предприятие. В настоящий момент управлением Россельхознадзора проводится работа по определению, работают ли фактически эти предприятия в сфере общественного питания или нет", - рассказал Зданович.

Он пояснил, что если точка питания действительно работает и при этом не зарегистрирована в информационной системе, значит, сырье для изготовления пищевой продукции поступает без ветеринарных сопроводительных документов, а его качество и безопасность неизвестны.

По его словам, именно такое нарушение выявлено на Камчатке, где 40 рабочих отравились, питаясь в столовой строящегося здания аэропорта. А предоставленные организацией ООО "Сангин" ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию, из которой были приготовлены блюда, уже после отравления рабочих были оформлены изготовителем из Воронежской области на оптово-розничную базу из Петропавловска-Камчатского. Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо не оформлялось.

"В настоящее время активно проводятся выездные обследования и профилактические мероприятия, направленные на ознакомление представителей предприятий общественного питания с требованиями законодательства в области ветеринарии и технического регулирования и соблюдение последних. Организациям общественного питания, допустившим нарушения, управлением выдано 109 предостережений", - добавил собеседник агентства.