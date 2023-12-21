Исследование: в 2023 году в фитнес-клубы чаще ходили люди в возрасте 30-39 лет

На втором месте оказались россияне в возрасте от 40 до 54 лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Люди в возрасте 30-39 лет в 2023 году, так же, как и в прошлом, чаще остальных занимались спортом в российских фитнес-клубах. Такие данные содержатся в исследовании Национального фитнес-сообщества, проведенного среди 114,5 тыс. клиентов в фитнес-клубах 40 регионов России. Его результаты есть в распоряжении ТАСС.

В то же время, согласно результатам исследования, доля этой возрастной категории среди посетителей фитнес-клубов несколько снизилась и составляет 32,2%. В прошлом году, когда проводилась аналогичная оценка, этот показатель был на уровне 34,7%. На втором месте люди в возрасте 40-54 лет: их доля в 2023 году составляет 28,3% против 24,7% годом ранее. Третье место заняли лица в возрасте 20-29 лет - 23,7%, годом ранее это была вторая по численности аудитория с долей 26%.

Исследование также показало, что процент занимающихся в возрасте 55-59 лет в 2023 году составил 8,2% против 9,3% в прошлом году. Эта категория осталась на четвертом месте.

В то же время определенный прирост наблюдается в самой маленькой категории - среди людей от 60 лет и старше. В этом году доля клиентов этого возраста составила 7,6%, тогда как в 2022 году была на уровне 5,3%. "Это связано с расширением доступности занятий: фитнес-клубы стали активнее запускать льготные программы для людей старшего поколения, внедрять различные скидки и преференции. Также в некоторых регионах были запущены социальные проекты с господдержкой и пилотируются социальные заказы на физкультурно-оздоровительные услуги для вовлечения людей "серебряного" возраста", - отметила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Возможные меры стимулирования

Силина считает, что для стимулирования роста систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян необходимо внедрение дополнительные мер господдержки.

Согласно исследованиям Национального фитнес-сообщества, участники рынка предлагают ввести в 2024 году, который объявлен президентом РФ Годом семьи, новый инструмент - "Семейную карту", которая позволит гражданам и их детям получать физкультурно-оздоровительные услуги на специальных условиях и с использованием различных преференций. Еще одной мерой может стать внедрение корпоративного налогового вычета, когда государство предоставляет преференции компаниям-работодателям, оплачивающим физкультурно-оздоровительные и секционные занятия своим сотрудникам.

"Мы уже направили свои предложения президенту РФ, в правительство и профильные госорганы с просьбой рассмотреть данные инициативы", - сказала Силина.