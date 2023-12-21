В Пскове хотят создать онлайн-ресурсы для борьбы с фальсификацией истории в Прибалтике

Речь идет о создании информационных научно-образовательных и просветительских платформ в форме онлайн-музеев, баз данных, стриминговых сервисов, электронно-библиотечных систем

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Цифровые музеи и электронные библиотечные системы предлагают создать в Псковской области для борьбы с фальсификацией истории в Эстонии, Литве и Латвии на фоне русофобии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Псковского государственного университета (ПсковГУ), при котором работает Центр прибалтийских исследований.

Ученые центра при поддержке Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко разработали новую методику, позволяющую бороться с русофобией и фальсификацией фактов военной истории России, а также популяризировать русский язык и культуру в Эстонии, Литве и Латвии. Научные исследования были проведены учеными в рамках программы "Приоритет-2030".

"В Пскове провели научный анализ политики государств Прибалтики в отношении русского языка и культуры в постсоветский период. Эффективным инструментом популяризации русского языка и культуры в Эстонии, Латвии и Литве должны стать информационные научно-образовательные и просветительские платформы в форме онлайн-музеев, баз данных, стриминговых сервисов, электронно-библиотечных систем, содержащих уникальный, достоверный материал, направленный против фальсификации истории, в том числе и советского периода, стран Прибалтики", - сказала собеседница агентства.

По мнению ученых ПсковГУ, в настоящее время требуется создание широкодоступного онлайн-музея об истории прибалтийского коллаборационизма времен Великой Отечественной войны. Он может иметь такие разделы, посвященные архивным документам, концентрационным лагерям на территории Прибалтики, истории сопротивления, политике уничтожения мирного населения, карателям и пособникам. Онлайн-музеи, посвященные истории прибалтийских государств в XIX-ХХ веках, благодаря сохранившимся в архивах фото- и кинодокументам могут достоверно осветить не только историю Второй мировой войны, но и социально-экономическое восстановление Эстонии, Латвии и Литвы после нее, культурно-досуговую жизнь в Прибалтике в советский период.

При этом, по словам собеседницы агентства, значительный потенциал для сохранения исторической правды имеют онлайн-проекты, которые уже реализуются в Псковской области. В их числе онлайн-музей "Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны", разработанный вузом совместно с сотрудниками музеев-заповедников "Изборск", "Михайловское" и госархива области.

Еще одним проектом, который разработали псковские ученые, является серия онлайн-платформ "Советская Прибалтика", которая на основе архивных документов, воспоминаний современников, материалов периодической печати рассказывает о социально-экономической истории прибалтийских стран с 1945 по 1991 год. На этой платформе могут быть размещены передачи, которые снимались в СССР о промышленности Эстонии, Латвии и Литвы, экономическом подъеме республик после Второй мировой войны.

Другие инициативы

Кроме создания онлайн-музеев ученые предложили создавать специальные паблики и каналы с соответствующей тематикой. По данным ученых, информация в таких каналах должна предоставляться на эстонском, латышском и литовском языках.

"Это должны быть массовые социальные сети и мессенджеры, доступ к которым власти прибалтийских республик не смогут заблокировать. Необходимо также привлекать русскоязычных жителей Эстонии, Латвии и Литвы в очном и онлайн-формате к активному участию в научных и образовательных мероприятиях, проводимых на территории России: в форумах, конференциях, семинарах, школах, посвященных истории взаимоотношений РФ и прибалтийских республик", - уточнила собеседница агентства.