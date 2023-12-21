В Новосибирскую область из-за кадрового дефицита планируют привлечь специалистов из КНДР

Больше всего в сфере строительства необходимы представители рабочих профессий, отметил глава областного Минстроя Алексей Колмаков

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Около 2 тыс. специалистов из Северной Кореи планируется привлечь в Новосибирскую область для уменьшения дефицита кадров в строительной отрасли, который сейчас составляет порядка 4,5-5 тыс. человек. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава областного Минстроя Алексей Колмаков.

"Сейчас Минстрой РФ активно прорабатывает привлечение студентов и специалистов из Северной Кореи. Приходится это делать, не справляемся, объем очень серьезный. Заявка есть порядка 2 тыс. человек мы попросили из Северной Кореи привезти на нашу территорию", - сказал министр.

По его данным, дефицит кадров в сфере строительства в Новосибирской области, лидирующей на строительном рынке Сибири, составляет около 4-5 тыс. человек (13% от общего числа занятых). Больше всего в отрасли не хватает специалистов рабочих профессий.

Колмаков добавил, что в Новосибирской области в 2023 году отмечается почти рекордный объем жилищного строительства. Уже введено более 2,6 млн кв. м жилья при изначальном плане чуть более 2 млн. кв. м. "На следующий год в планах больше 2 148 млн кв. м", - уточнил он.

Строители Новосибирской области в 2022 году увеличили объемы ввода жилья на 7% - до 2,14 млн кв. м. Регион занимает 10-е место по объемам ввода жилья среди субъектов России.