Дипмиссия РФ опровергла сообщение, что 200 тыс. россиян посетят Шри-Ланку в 2024 году

Посол РФ в Коломбо Леван Джагарян не делал подобных заявлений, представители местного Управления туризма некорректно поняли его высказывание, заявил руководитель пресс-службы посольства Александр Ивин

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Сообщения ряда СМИ Шри-Ланки о том, что в наступающем 2024 году островное государство посетят 200 тыс. туристов из России, о чем якобы сказал посол РФ в Коломбо Леван Джагарян, некорректны. Как сообщил по телефону корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства Александр Ивин, слова посла России были переданы неверно.

"В некоторых ланкийских СМИ появилось искаженное высказывание посла России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Левана Джагаряна относительно ожидаемого прибытия на остров в 2024 году 200 тыс. российских туристов. Посол Джагарян подобных заявлений не делал", - сообщил Ивин.

"По всей видимости, коллеги из Управления туризма Шри-Ланки некорректно поняли его высказывание о том, что в феврале 2024 года ожидается прибытие 200-тысячного пассажира, перевезенного прямыми рейсами из России с момента восстановления воздушного сообщения между двумя странами в ноябре 2022 года", - добавил собеседник агентства.

Ивин отметил, что прямое авиасообщение обеспечивается тремя российскими авиакомпаниями через международные воздушные гавани Коломбо (аэропорт им. Бандаранаике) и Хамбантоты (аэропорт им. Махинды Раджапаксы).

"В 2023 году на остров прибыло примерно 180 тыс. российских туристов", - указал глава пресс-службы российского посольства.