Один из крупнейших бассейнов Новосибирска откроют после реконструкции в 2024 году

Стоимость работ составила 740 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Открытие бассейна спортивного клуба армии (СКА), который находился в аварийном состоянии около 10 лет, после реконструкции планируется в феврале 2024 года. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава областного Минстроя Алексей Колмаков.

"Отделочные работы завершаются, все системы смонтированы. Запускать будем, я думаю, в феврале. Воду поменяем, все так отчистим, и тогда уже будем принимать соревнования", - сказал он.

Ранее планировалось, что реконструкция будет завершена в 2022 году, однако позднее в Минспорте области сообщили, что работы закончат на год позже запланированного из-за корректировки проектно-сметной документации и роста цен на стройматериалы.

Как сообщал министр спорта региона Сергей Ахапов, бассейн СКА около 10 лет находится полуразрушенном состоянии. После реконструкции в нем смогут заниматься как любители плавания, так и профессиональные спортсмены. Первоначально реконструкция бассейна оценивалась в 400-450 млн рублей. Позднее стоимость работ выросла до 740 млн рублей.

Находящиеся в центральной части Новосибирска бассейн и стадион СКА принадлежали ранее Министерству обороны РФ, в 2012 году спортивные объекты были переданы в собственность Новосибирской области. Региональные власти приняли решение снести стадион из-за ветхости расположенных на его территории объектов, а бассейн отремонтировать, однако на тот момент средств на реконструкцию объекта не нашлось. В 2018 году Министерство спорта РФ и власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается строительство ледовой арены к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года, волейбольного центра и реконструкция бассейна СКА.

Бассейн СКА был построен в 1960-х годах на территории военного городка в центральной части Новосибирска. Его площадь составляет около 5 тыс. кв. м. Это один из двух самых крупных и глубоких тренировочных плавательных бассейнов в городе. Длина дорожек достигает 50 м, а глубина - около 6 м.