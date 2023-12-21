В Алтайском крае построят животноводческий комплекс за 2,1 млрд рублей в 2027 году

Он будет вмещать 3,7 тыс. голов скота

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Животноводческий комплекс на 3,7 тыс. голов скота построят в Алтайском крае за 2,1 млрд рублей, начать строительство планируют в 2024 году. Соответствующее соглашение подписало правительство Алтайского края, АО "Бийское" и ООО "Агрофирма "Урожай", сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Проект предполагает строительство животноводческого комплекса на 1,5 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2,2 тыс. голов. Предприятие намерено вложить в реализацию 2,1 млрд рублей. В 2024 году планируется начало строительства основных объектов животноводческого комплекса и приобретение техники, машин и оборудования", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что реализация проекта завершится в 2027 году. Социальный и производственный эффект от строительства нового комплекса - создание 86 новых рабочих мест, увеличение годового производства молока в регионе более чем на 13 тыс. тонн.