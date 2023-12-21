Более 300 тыс. человек посетили стенд Коми на выставке-форуме "Россия"

Глава региона Владимир Уйба отметил, что люди приходят к стенду "из-за его простоты и теплоты"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. человек посетили стенд Республики Коми на Международной выставке-форуме "Россия", привлекающий "простотой и теплотой", сообщил глава региона Владимир Уйба в интервью ТАСС, оно записано в студии агентства в координационном центре правительства на выставке-форуме.

"В этой уникальной истории [на выставке] Республика Коми занимает достойнейшее место. С 4 ноября у нас прошло более 300 тыс. посетителей. Они говорят, что стенд привлекает своей простотой и теплотой. У кого-то среди других регионов люди видят мощный промышленный потенциал, роботов, технологии, у нас - простой дом, дом из своего детства. И людей греет именно это, приходят к стенду из-за его простоты и теплоты", - рассказал глава региона.

Внутри стенда созданы интерактивные пространства. С помощью очков виртуальной реальности посетители оказываются в уникальных природных местах Коми. "Стоит сосна, под которой течет родник, пение птиц, появляющийся лось на большом экране - все это показывает природную чистоту, и людей это притягивает", - сказал глава региона.

В День Республики Коми посетители могли "прокатиться" на охотничьих лыжах, принять участие в настольных и подвижных играх коми. Гостям предложили попробовать коми шаньги с картофелем, творогом и брусникой, рыбники с красной рыбой, пельмени из оленины, вяленую оленину, суп из оленьих ребрышек, морсы, вяленые северные ягоды, ляз (традиционное коми блюдо из молотой черемухи и ржаной мухи) и другие деликатесы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.