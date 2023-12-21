В работе соцсети X произошел масштабный сбой

По информации портала Downdetector, 67% отметили сбои в работе приложения

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Более 68 тыс. пользователей в США сообщили о нарушениях в работе социальной сети X (ранее Twitter), согласно порталу Downdetector, отслеживающему работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, 67% обративших внимание на неполадки отметили сбои в работе приложения, 26% столкнулись с трудностями с доступом к сайту, 7% ограничены в просмотре ленты сервиса микроблогов.

Неполадки в работе социальной сети также зафиксированы в Великобритании, Германии, Франции, Японии и других странах.