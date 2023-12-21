Экс-главу СО РАН Асеева лишили звания почетного жителя Новосибирска

Александра Асеева ранее признали виновным в мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты горсовета Новосибирска на 31-й сессии лишили звания "Почетный житель города" бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академика РАН Александра Асеева, которого суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области сообщила, что сам Асеев попросил суд отсрочить уплату назначенного ему штрафа в 500 тыс. рублей.

"Комиссия по присвоению звания "Почетный житель города" <...> рекомендовала совету депутатов Новосибирска принять решение о лишении Асеева Александра Леонидовича звания "Почетный житель города" <...> в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора", - сообщил заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров. Из 42 депутатов "за" проголосовали 34, "против" - один.

Ранее Асеев подал жалобу в Восьмой кассационный суд. В связи с этим руководитель фракции КПРФ в горсовете Антон Тыртышный от имени своего депутатского объединения предложил снять вопрос о лишении. По его мнению, в случае, если академик докажет свою невиновность, горсовет будет вынужден отменять принятое решение. Однако депутаты отклонили его предложение - 8 проголосовали "за", 29 - "против", 5 воздержались.

Кроме того, 21 декабря пресс-служба Управления Судебного департамента в региона сообщила, что "Асеев А. Л. просит суд отсрочить уплату штрафа в размере 500 тыс. рублей, поскольку денежные средства для его уплаты в полном объеме у него отсутствуют, все принадлежащее заявителю имущество в ходе предварительного расследования по уголовному делу арестовано, что лишает его возможности уплатить штраф за счет его продажи. Кроме того, имеются иные значительные финансовые траты, не позволяющие оплатить штраф в установленные законом сроки", - говорится в сообщении.

Дело в отношении Асеева

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По информации следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал от имени своей дочери коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН.

По информации СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать как резиденцию для приемов иностранных гостей. За счет отделения там был проведен дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших - 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директоры и научные руководители институтов СО РАН.

14 июня Советский районный суд Новосибирска приговорил Асеева к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 4 октября защите академика не удалось оспорить приговор, областной суд оставил решение без изменения. В последнем слове Асеев сказал, что категорически не согласен с приговором и обвинениями. По его мнению, они основаны на предположениях, домыслах и слухах.

11 ноября адвокат академика сообщил ТАСС о подаче жалобы в Восьмой кассационный суд, согласно тексту которой в приговоре указана рыночная стоимость коттеджа, существенно превышающая фактическую (первоначальную). Асеев также считает, что приговор незаконно отменяет решение суда 2015 года, признающее право собственности за его дочерью. В документе также отмечено, что в новосибирском Академгородке в 2014-2015 годах было приватизировано 32 служебных коттеджа и 54 квартиры в двухквартирных служебных коттеджах.