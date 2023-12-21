На Херсонщине рассчитывают справиться с последствиями урагана к Новому году

По словам и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслана Цыганенко, повреждены около 200 многоквартирных домов и 14 соцучреждений

ГЕНИЧЕСК, 21 декабря. /ТАСС/. Ликвидировать последствия ноябрьского урагана в Херсонской области рассчитывают к Новому году, сообщил ТАСС и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслан Цыганенко.

"Полностью ликвидация будет завершена, я думаю, к Новому году. По нашей части в ряде социальных учреждений разрушения были значительные, поэтому часть уйдет и в новый год ремонтно-восстановительных работ", - сказал Цыганенко.

По его словам, повреждены около 200 многоквартирных домов и 14 социальных учреждений Херсонской области.

Исполняющий обязанности министра добавил, что "водоснабжение восстановлено там, где это было возможно".

В ночь на 27 ноября в Херсонской области был ураганный ветер. По информации губернатора Владимира Сальдо, в регионе без света остались почти 100 населенных пунктов, были подтоплены участки дороги на Арабатской стрелке. Сильный ветер был также и в следующую ночь на Черном море в пределах региона. За неделю до этого также был ураган с подтоплением дороги и перебоями в электричестве. В Херсонской области создан оперативный штаб для помощи жителям, устранение последствий стихии продолжается.