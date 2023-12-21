Силуанов исполнит желание Таисии из Нижнего Новгорода

В рамках благотворительной акции "Елка желаний" глава Минфина подарит девочке миксер

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Глава Минфина снял с новогоднего дерева один из шариков, на которых дети записали свои желания. Ему выпало исполнить мечту Таисии из Нижнего Новгорода, которая мечтает получить миксер.

"Нижегородская область, город Нижний Новгород, Таисия, 17 лет. Пожелание - миксер. Судя по всему Таисия любит готовить, любит, может быть, выпечку, и пожелание о миксере, кажется, очень здорово. Под Новый год все желания сбываются, я тоже люблю сладости, и, надеюсь, что и мое желание сбудется. На новом миксере Таисия сделает что-нибудь вкусненькое, и мы вместе попробуем. Поэтому с удовольствие исполню желание. Таисия, с Новым годом!", - сказал Силуанов.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.