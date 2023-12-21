В Магаданской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 24%

За минувшую неделю в области также зафиксировали 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

ТАСС, 21 декабря. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Магаданской области повышен на 24,1%, в областном центре - на 13,2%. Об этом сообщил региональный Минздрав.

"Эпидемический порог среди взрослого населения по гриппу и ОРВИ превышен в целом по региону на 24,1%, в Магадане - на 13,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Там уточняется, что с симптомами ОРВИ в поликлиники области за прошедшую неделю обратились 1 140 человек, в том числе 786 детей в возрасте до 14 лет. Больше всего заболевших ОРВИ - в Магадане: 956 человек, из которых 647 - дети до 14 лет. У заболевших ОРВИ выделены вирусы негриппозной этиологии.

Также за минувшую неделю зафиксировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В связи с высоким уровнем заболеваемости полностью приостановлен учебный процесс в 8-х классах трех средних школ (Магадан, Ола и Палатка) и воспитательный - в четырех группах четырех дошкольных учреждений (Магадан, Ола).