Глава Минсельхоза исполнит желание Максима из Москвы

Дмитрий Патрушев подарит ему посещение "Москвариума"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в четверг принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Министр снял с новогоднего дерева один из шаров, на которых дети записали свои желания. Ему выпало исполнить мечту 11-летнего Максима из Москвы, который мечтает побывать в "Москвариуме".

"Я думаю, что желание очень понятное и хорошее для 11-летнего ребенка. Сделаем все возможное. У нас на ВДНХ есть замечательный "Москвариум". Я думаю, что Максим с удовольствием там побывает. А в рамках выставки "Россия" у нас еще замечательная экспозиция Минсельхоза есть, есть деревня, ферма, куда мы тоже с удовольствием Максима пригласим", - отметил Патрушев.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Он помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.