В ДНР посмертно наградили спасшего из-под завалов людей при обстреле ВСУ подростка

Родители Даниила Альяных получил медаль "За храбрость" IV степени

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. 17-летний подросток Даниил Альяных, погибший во время обстрела ВСУ, спасая из-под завалов людей, награжден посмертно медалью "За храбрость" IV степени. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Даниил Альяных 7 ноября этого года стал свидетелем очередного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Он не побежал в укрытие, а ринулся помогать доставать людей из-под завалов. Повторный варварский обстрел противника унес его жизнь. Награжден посмертно медалью "За храбрость" IV степени", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Награду получили родители погибшего.

Еще две аналогичные медали вручены волонтеру Егору Трачковскому и студентке медицинского вуза Екатерине Овсянниковой. "Екатерина в 2014 году в Докучаевске вывела из разрушенного обстрелом украинской артиллерии дома своих бабушек. Еще до прибытия помощи девочка начала разбирать завалы и искать уцелевшие документы, хотя сама была серьезно ранена", - добавил глава региона.

Он уточнил, что в будущем девушка планирует связать свою жизнь с военной медициной.