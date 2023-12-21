Опрос: в кинопроизводстве хочет работать 40% заинтересованной в медиаотрасли молодежи

По результатам исследования холдинга "Газпром-медиа" и Всероссийского студенческого проекта "Твой ход", среди медиапрофессий 34% молодых людей выбрали блогинг

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 40% молодых людей в России, которые интересуются профессиями в медиаотрасли, хотели бы работать в кинопроизводстве. Еще треть выбрали бы блогосферу, свидетельствуют результаты опроса холдинга "Газпром-медиа" и Всероссийского студенческого проекта "Твой ход".

"Среди медиапрофессий у молодежи лидирует блогинг (34%). На втором месте по популярности - работа на ТВ: почти четверти респондентов интересна специальность телевизионного корреспондента. Также популярны профессии, связанные с кинопроизводством: 20% хотят попробовать себя в режиссуре, еще 20% - в сценарном мастерстве", - говорится в сообщении.

Более половины опрошенных главным преимуществом работы в медиа называют выражение своих идей через творчество. Также для молодежи важно влиять на общественное мнение и формировать информационное поле (38%), развивать коммуникативные навыки и эмпатию (31%). Гибкий или удаленный график работы как преимущество рассматривают только 11%, столько же считают плюсом работу с новейшими технологиями.

В исследовании приняли участие 2 233 человека, 88% из них - от 18 до 24 лет, 7% - до 17 лет включительно, 5% - от 25 лет и более.

Исследование организовано в рамках образовательно-практического проекта "Газпром-медиа" "PROфнавигатор", ориентированного на развитие навыков у тех, кому интересна медиаотрасль.