РБК: самая высокая зарплата в 2023 году в РФ предлагалась DevOps-инженерам

Согласно исследованию hh.ru, в число самых высокооплачиваемых специальностей также вошли дата-сайентисты, системные аналитики, программисты и агенты по недвижимости

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Самую высокую зарплату в России в 2023 году предлагали DevOps-инженерам - 214 тыс. рублей. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

В число самых высокооплачиваемых специальностей, согласно исследованию, вошли также дата-сайентисты (202,5 тыс. рублей), системные аналитики (150,9 тыс. рублей), программисты (129,9 тыс. рублей), агенты по недвижимости (124,4 тыс. рублей). Зарплату более 100 тыс. рублей в месяц предлагали геодезистам, брокерам, машинистам, главным инженерам проектов, продуктовым аналитикам, геологам, аналитикам данных, фрезеровщикам, бизнес-аналитикам, прорабам.

Рейтинг топ-менеджеров по зарплате возглавили руководитель группы разработки (193,5 тыс. рублей), директор по информационным технологиям (151,5 тыс. рублей), коммерческий и финансовый директора (по 151,4 тыс. рублей), операционный директор (150 тыс. рублей) и генеральный директор (147,1 тыс. рублей).