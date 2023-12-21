В МГИМО прокомментировали замечания зарубежных критиков к новому учебнику по истории

По словам ректора Анатолия Торкунова, критика слишком политизирована, чтобы ее учитывать всерьез

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Критика в адрес нового учебника по истории для старших классов поступала и из-за границы, но оказалась слишком политизирована, чтобы ее всерьез учитывать. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в лектории Российского общества "Знание" на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Нам довелось немало выслушать критических слов со стороны оппонентов, прежде всего, тех, кто вещает из-за границы. Не могу сказать, что я готов был бы принять даже от не самых глупых людей, которые там находятся, прозвучавшую критику. Она очень политизирована", - сказал ректор МГИМО, один из авторов учебника.

При этом он обратил внимание, что критические замечания со стороны российской общественности были услышаны. "Сейчас мы получили третье дополненное издание учебника для 10 класса. Некоторые замечания там были учтены, где мы считаем это разумным", - отметил Торкунов.

В этом контексте он выразил уверенность, что учебник по истории - это не "затвердевший, замертвевший материал", поэтому он "должен обновляться".

О новом учебнике

С 1 сентября российские старшеклассники учатся по новому единому учебнику истории. Издание состоит из четырех книг: История России и Всеобщая история для 10-х классов, а также История России и Всеобщая история для 11-х классов. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.