Оверчук в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания четверых детей

В частности, Софья из Москвы мечтает побывать в роли криминалиста

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук исполнит в рамках всероссийской акции "Елка желаний" мечты четверых детей. Кадры того, как вице-премьер снял с новогодней ели открытки с пожеланиями детей, были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

Так, 13-летняя девочка Софья из Москвы мечтает побывать в роли криминалиста, семилетний Егор, также живущий в российской столице, хотел бы побывать в роли машиниста электропоезда метро "Русич". Семилетний Константин из Раменского мечтает о шахматах, а пятилетняя Адель из Набережных Челнов грезит побывать в кабине гоночного внедорожника "Камаз-мастер".

"Ну что ж, отправляемся выполнять желания", - сказал с улыбкой Оверчук.

Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Он помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.