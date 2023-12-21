Медаль "За поддержку СВО" даст право получить звание ветерана труда Ставрополья

По словам губернатора Владимира Владимирова, медаль также дает несколько других преимуществ

ПЯТИГОРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Звание ветерана труда Ставропольского края смогут получить награжденные медалью "За поддержку СВО". Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Медаль "За поддержку СВО", учрежденная на Ставрополье в этом году, даст право награжденным получить звание ветерана труда Ставропольского края. С такой инициативой выступило правительство края. Сегодня она принята Думой региона. Благодарю депутатов за поддержку", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, медаль также дает еще несколько других преимуществ.

"Мы задумывали новую краевую медаль как комплексную меру поощрения тех, кто внес особый вклад в поддержку специальной военной операции и курса нашего президента. Это и престиж, и денежная выплата в 300 тыс. рублей к награде, а теперь и социальные льготы. Работу для помощи бойцам и тем, кто содействует проведению спецоперации, продолжим и в следующем году", - добавил губернатор.