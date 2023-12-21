Мединский выступил против отдельного учебника истории для колледжей

По словам помощника президента РФ, можно использовать учебник для 10-11-х классов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Единый учебник истории специально для колледжей разрабатывать не нужно, можно использовать учебник для 10-11-х классов, сообщил помощник президента РФ, один из авторов учебника Владимир Мединский.

"Распылять силы авторского коллектива и готовить учебник считаю неправильным. Можно вполне взять учебник сейчас за 10-11-й класс, и с учетом того, что там много иллюстративного материала, он легко читается, много ссылок на художественные произведения. Потом время покажет, пусть пройдет несколько лет, практика - критерий истины", - сказал он, выступая на Всероссийском форуме учителей истории.

С 1 сентября этого года российские старшеклассники учатся по новому единому учебнику истории. Издание состоит из четырех книг: история России и всеобщая история для 10-х классов, а также история России и всеобщая история для 11-х классов. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Учебники для 11-х классов охватывают период с 1945 года по начало XXI века. В книге по всеобщей истории для 11-х классов 17-й и 18-й параграфы посвящены международным отношениям с 1990-х годов по 2023 год. В частности, авторы рассказывают о расширении НАТО на восток, конфликте на Балканах, военных операциях НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Также авторы поясняют школьникам интеграционные процессы в современном мире - что такое БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС и АСЕАН.

Книги для 10-х классов охватывают временной отрезок с 1914 по 1945 год. Первая глава учебника по истории России для 10-х классов посвящена Первой мировой войне и Великой российской революции, вторая - Советскому Союзу в 1920-1930-х годах. Практически треть учебника выделили событиям Великой Отечественной войны, в отдельные параграфы вынесли историю обороны Москвы и блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв, освобождению народов Европы.