Заксобрание Петербурга приняло закон о Генеральном плане города

Основной градостроительный документ рассчитан до 2040 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании приняло в окончательном чтении законопроект о Генеральном плане города. Основной градостроительный документ рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года.

"В планах - продолжение инфраструктурной трансформации Северной столицы. Массовое строительство соцобъектов, создание общественных пространств, модернизация дорожно-транспортной сети и строительство метро. Особое внимание - расширению производственных территорий", - написал в Telegram-канале спикер заксобрания Александр Бельский.

Так, обновленный документ предусматривает размещение или реконструкцию в период до 2040 года более 500 крупных объектов социальной инфраструктуры - в области образования, здравоохранения, спорта, общественных пространств. Как отмечал, представляя документ в городском парламенте, вице-губернатор Николай Линченко, к 2040 году в Петербурге должны появиться около 100 новых станций метро, 28 из которых намечены на первую очередь - до 2030 года.

Генплан также предполагает увеличение площади производственных зон в целом по городу на более чем 600 га по сравнению с действующей редакцией. Также, как отметили в городском комитете по градостроительству и архитектуре, в новом Генплане применен комплексный подход к формированию транспортной и инженерной инфраструктуры города. "Это и развитие сети дорог скоростного и непрерывного движения, и обеспечение разгрузки исторического центра. Также запланировано строительство пять мостов через Неву", - говорится в сообщении в телеграм-канале комитета.

Работа над обновленным главным градостроительным документом велась с 2016 года. В ходе общественных обсуждений проекта было рассмотрено свыше 11 тыс. предложений жителей.