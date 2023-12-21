Единое пособие получают более 70 тыс. детей мобилизованных россиян

Как отметил председатель Соцфонда Сергей Чирков, при оформлении единого пособия семья мобилизованного россиянина может рассчитывать на упрощенное назначение

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 70 тыс. детей мобилизованных граждан РФ получают единое пособие, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

"У нас существуют льготы, пособия для семей мобилизованных граждан, для нас это очень важно, мы это постоянно отслеживаем. Сейчас назначено единое пособие более чем на 70 тыс. детей мобилизованных ребят", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

При оформлении единого пособия семья мобилизованного россиянина может рассчитывать на упрощенное назначение - доход мобилизованного гражданина не будет учитываться.

В пресс-службе Соцфонда ТАСС уточнили, что единое пособие назначено на 74,9 тыс. детей и 2,6 тыс. беременных жен мобилизованных россиян.

Глава Соцфонда добавил, что всего с начала года поступило почти 17,8 млн заявлений на получение единого пособия. "Единое пособие уже назначено в отношении более 10,7 млн детей и 391 тыс. беременных женщин. Общая сумма выплат за весь период составила почти 900 млрд рублей", - пояснил он.

Новые регионы

Чирков также представил данные по новым регионам, так, сейчас там единое пособие назначено на 270 тыс. детей и 6,5 тыс. беременных.

Единое пособие введено с начала 2023 года, оно назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, это 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.